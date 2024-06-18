"Шикарная": певица Ханна обворожила солнечными кадрами в пустыне

Российская певица Ханна показала необычную фотосессию на фоне песков. Исполнительница хита "Без тебя я не могу" взволновала фанатов откровенным нарядом, передает NUR.KZ.

Для новой фотосессии Ханна выбрала брендовое мини-платье коричневого цвета с декольте и широким поясом. Образ певица дополнила воротником из той же ткани, что и платье, высокими сапогами в ковбойском стиле, а также крупными солнцезащитными очками.

В подписи к публикации Ханна рассказала о предстоящих гастролях, а также спросила поклонников своего творчества, где они ждут ее больше всего.

Фанаты расхвалили снимки и заполонили комментарии названиями городов в разных уголках планеты.

"Вау", "Образ юной леди", "Огонь", "Ты выглядишь так прекрасно", "Потрясающая, невероятная Ханна", - написали они под фотографиями.