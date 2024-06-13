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"С изюминкой": молодая жена Петросяна пощеголяла в модных летних нарядах

Опубликовано:

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

35-летняя супруга 78-летнего известного российского юмориста Евгения Петросяна вновь представила на суд фанатов в Instagram 7 разных аутфитов, передает NUR.KZ.

В этой социальной сети у Татьяны Брухуновой более 100 тысяч подписчиков. Ни одна ее публикация не остается без их внимания. Многие с нетерпением ждут ее "луковой" недельки.

На этот раз Татьяна пощеголяла в летних образах - платья, светлые джинсы, костюм в пижамном стиле и другие наряды оценили пользователи соцсети.

"А мне пижамы нравятся. А в них по улице прилично ходить?", "Желтое платье особенно красиво и мило. А вообще все образы продуманы для летних теплых деньков", "Мне первый зашел. Люблю чалмы", "Мне все нравится! Элегантно, ярко, красиво! Все наряды хороши", "Все оригинально и с изюминкой", - похвалили ее в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2116746-s-izyuminkoy-molodaya-zhena-petrosyana-poshchegolyala-v-modnyh-letnih-naryadah/

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