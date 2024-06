39-летняя Кэти Перри похвасталась фигурой в коротких шортах

Американская певица и актриса Кэти Перри снялась в коротких шортах – фанаты смогли оценить стройную фигуру супруги Орландо Блума, передает NUR.KZ

Соответствующее кадры появились в Instagram-аккаунте Кэти.

39-летнюю знаменитость запечатлели, когда она сидела на корточках на пластиковом ящике. При этом звезда надела джинсовые микрошорты, черный бюстгальтер и прозрачный белый кроп-топ, а у ее ног лежала серая кожаная куртка.

А на одном из снимков певица продемонстрировала полуобнаженные ягодицы.

"Похудела", "Ох, Кэти", "Такой летний вайб", "Да уж. Кэти Перри не стареет, чего не сказать о ее дискографии", "Лучше бы что-нибудь анонсировала", "Просто красотка", – прокомментировали снимки пользователи.

По информации IMDb, Кэти Перри (Хадсон) родилась 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре.

Кэти росла в религиозной семье и первый опыт выступлений получила в церковном хоре. Страсть к музыке росла, и в возрасте 15 лет Перри начал посещать Нэшвилл, набираться опыта в написании песен и записывать демо-записи.

Она подписала контракт с христианским звукозаписывающим лейблом Red Hill и записала альбом под своим именем Кэти Хадсон.

После неудачного сотрудничества с Columbia она подписала контракт с Capitol Music Group. Она записала свой второй альбом, "One of the Boys", и весной 2008 года выпустила главный сингл, скандальную "I Kissed a Girl". Песня стала хитом, заняв первое место в нескольких странах. За ней последовали другие хитовые синглы, и альбом стал коммерчески успешным.

Перри стала суперзвездой и закрепила свое положение, выпустив следующий альбом "Teenage Dreams".