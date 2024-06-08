39-летняя Кэти Перри похвасталась фигурой в коротких шортах
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Американская певица и актриса Кэти Перри снялась в коротких шортах – фанаты смогли оценить стройную фигуру супруги Орландо Блума, передает NUR.KZ
Соответствующее кадры появились в Instagram-аккаунте Кэти.
39-летнюю знаменитость запечатлели, когда она сидела на корточках на пластиковом ящике. При этом звезда надела джинсовые микрошорты, черный бюстгальтер и прозрачный белый кроп-топ, а у ее ног лежала серая кожаная куртка.
А на одном из снимков певица продемонстрировала полуобнаженные ягодицы.
"Похудела", "Ох, Кэти", "Такой летний вайб", "Да уж. Кэти Перри не стареет, чего не сказать о ее дискографии", "Лучше бы что-нибудь анонсировала", "Просто красотка", – прокомментировали снимки пользователи.
По информации IMDb, Кэти Перри (Хадсон) родилась 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре.
Кэти росла в религиозной семье и первый опыт выступлений получила в церковном хоре. Страсть к музыке росла, и в возрасте 15 лет Перри начал посещать Нэшвилл, набираться опыта в написании песен и записывать демо-записи.
Она подписала контракт с христианским звукозаписывающим лейблом Red Hill и записала альбом под своим именем Кэти Хадсон.
После неудачного сотрудничества с Columbia она подписала контракт с Capitol Music Group. Она записала свой второй альбом, "One of the Boys", и весной 2008 года выпустила главный сингл, скандальную "I Kissed a Girl". Песня стала хитом, заняв первое место в нескольких странах. За ней последовали другие хитовые синглы, и альбом стал коммерчески успешным.
Перри стала суперзвездой и закрепила свое положение, выпустив следующий альбом "Teenage Dreams".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2113377-39-letnyaya-keti-perri-pohvastalas-figuroy-v-korotkih-shortah/