"Женственно и стильно": молодая жена 78-летнего Петросяна показала семь новых образов

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна выложила фото в семи разных аутфитах, в которых пощеголяла на неделе. Фанаты не оставили без внимания ее публикацию в Instagram, передает NUR.KZ.

По доброй традиции Татьяна Брухунова показала свой недельный гардероб.

"Семидневочка "луковая" подъехала", - написала она.

Платья, джинсы, юбки, рубашки, костюмы - все аутфиты Татьяны пришлись по душе ее преданным фанатам, которые отметили, что молодая мама выглядит безупречно.

"Во всех образах меня восхищает улыбка!", "Второй образ чудесен, так женственно и стильно! При том, что все тотально розовое, это не выглядит как-то кукольно. Браво", "Доброе утро! Все такое волшебно-нарядное! Очень интересно рассматривать такие наряды. Позитив", "Фигура - космос", "Такая стильная", "Спасибо за вдохновение", - пишут комментаторы.