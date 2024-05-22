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"Наша Мело": постройневшая звезда сериала "Постучись в мою дверь" восхитила свежими фото

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Эльчин Афаджан
Эльчин Афаджан. Фото: instagram.com/elciinafacan

Турецкая актриса Эльчин Афаджан, известная по роли Мелек в нашумевшем сериале "Постучись в мою дверь", порадовала поклонников новыми фотографиями в Instagram, передает NUR.KZ.

Исполнительница роли Мелек в турецком сериале "Постучись в мою дверь" отправилась весенним днем в кофейню и сделала несколько живых снимков. Эльчин широко улыбалась и явно хорошо проводила время.

"У-ля-ля-ля", - подписала публикацию Афаджан.

Поклонники усыпали любимую актрису добрыми словами.

"Моя любимая девочка", "Наша Мело", "Моя красавица, люблю тебя", "Красота! Люблю твой смех", "Прекрасна как звезда", - отметили в комментариях.

По информации портала "Вокруг", Эльчин Афаджан родилась в 1991 году в Стамбуле. Кроме "Постучись в мою дверь", известна ролями в сериалах "Безумное сердце" и "Семейная история".

Экранный дебют случился в 2016 году, когда ей исполнилось 25 лет. Это была трансляция конкурса «Наша миссия – комедия», где девушка была одной из участниц. Тогда, по собственному признанию, она впервые по-настоящему волновалась перед камерой.

Вскоре после такого необычного первого появления на экранах Эльчин Афаджан снялась в первом своем игровом сериале. В картине «Внутри» она воплотила образ девушки с поэтичным именем Гюльчин (производное от «цветок»).

2017 год подарил молодой артистке возможность вновь перевоплотиться в студентку. Такова была ее роль в многосерийном фильме «Безумное сердце».

Вскоре актриса подписала долгосрочный контракт с создателями сериала «Семейная история», который начал стремительно завоевывать симпатию зрительской аудитории в 2019 году. Эльчин Афаджан предстала в роли Бесте Гюнеш.

В 2020 Эльчин приняла участие в съемках комедийной мелодрамы с романтическим привкусом "Постучись в мою дверь". Ее партнерами стали Ханде Эрчел, Керем Бюрсин и другие актеры. Сериал прошел в Турции с большим успехом. В 2022 на экраны вышло долгожданное продолжение полюбившейся многим истории.

С детства Эльчин приходится постоянно бороться с лишним весом. Правда, однажды ей пришлось значительно поправиться: режиссер настоял, чтобы она набрала двадцать килограмм. Потом девушке пришлось срочно сбрасывать излишки, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2105202-nasha-melo-postroynevshaya-zvezda-seriala-postuchis-v-moyu-dver-voshitila-svezhimi-foto/

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