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Рэперша Doja Cat вышла в свет в мини-юбке из скотча

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Doja Cat
Doja Cat. Фото: instagram.com/dojacat/

Американская рэп-исполнительница Doja Cat вышла на публику в провокационном наряде - она появилась на улицах Нью-Йорка в топе-бандо и мини-юбке из скотча, передает NUR.KZ.

28-летняя знаменитость вышла в свет в наряде, который был сделан из скотча. Кадры появились в Instagram-аккаунте рэперши.

Образ Doja Cat состоял из топа-бандо, мини-юбки и босоножек на каблуках. При этом исполнительница решила не надевать бюстгальтер. Знаменитость постоянно придерживала и поправляла топ во время прогулки по городу с креативным директором бренда Vetements Гурамом Гвасалией.

"Похожа на жену Канье Уэста", "Богатые люди играют в нищету", "Когда забыла постирать одежду", "Какая же она все-таки сексуальная", "Фигура - огонь", - написали фанаты артистки.

Согласно информации на сайте IMDb, Doja Cat, настоящее имя которой Амала Ратна Зандиле Дламини, родилась 21 октября 1995 года в Калифорнии. Ее отец - Думисани Дламини является известным южноафриканским актером, а мать - Дебора Сойер - художница еврейского происхождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2096648-repersha-doja-cat-vyshla-v-svet-v-mini-yubke-iz-skotcha/

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