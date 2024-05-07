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"Пропорции не совпадают": Хлои Кардашьян высмеяли в Сети за фотошоп

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Хлои Кардашьян
Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian

Хлои Кардашьян поверглась критике со стороны своих подписчиков из-за ретуши фото. Телезвезду высмеяли за новую публикацию с отдыха, передает NUR.KZ.

39-летняя знаменитость на днях опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте. Хлои на снимке запечатлена на палубе яхты. Она продемонстрировала фигуру в бикини черного цвета, повязав на талию парео.

Пользователи заявили, что Кардашьян на фото выглядят странно - юзеры обвинили во всем инструменты для ретуши снимков.

"Пропорции не совпадают", "Мы когда-нибудь сможем увидеть настоящую Хлои", "Настоящая Хлоя, скорее всего, только в наших мечтах", "Здесь слишком много ретуши, у нее же разные ноги, сами посмотрите", - писали под фото фанаты.

Хлои Кардашьян, по информации IMDb, родилась в Лос-Анджелесе в 1984 году. Она прославилась благодаря реалити-шоу "Семейство Кардашьян". После она запустила множество линий модной одежды и ароматов, у нее также появилось собственное реалити-шоу после свадьбы с баскетболистом Ламаром Одомом, однако они развелись в 2018 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095979-proporcii-ne-sovpadayut-hloi-kardashyan-vysmeyali-v-seti-za-fotoshop/

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