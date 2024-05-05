Звезду сериала "Ход королевы" высмеяли из-за прозрачного платья с шипами

Актрису Аню Тейлор-Джой высмеяли в Сети из-за прозрачного платья с шипами - в необычном наряде она появилась на премьере фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса", передает NUR.KZ.

Кадры в новом образе Аня опубликовала в своем профиле в Instagram.

Знаменитость решила появиться на публике в прозрачном мини-платье, оформленном металлическими цепями и торчащими стрелами. Вдобавок она надела шлем, украшенный аналогичными декоративными деталями, и открытые туфли.

Некоторые подписчики не оценили наряд исполнительницы роли Фуриосы и высмеяли выбор актрисы.

"Сколько глаз ты успела выколоть?", "А как ты сидела в этом платье?", "Как пыльца", "Коронавирус?", "Похожа на трон из "Игры престолов", - писали пользователи.

Другие же решили поддержать Аню, отметив ее необычный выбор.

"Зато ты всем запомнилась", "Только ты могла надеть такое платье и выглядеть в нем круто", "Неземная красота", "Нам не нужно проводить Met Gala в этом году, Аня уже справилась", "Это было необычно", - отметили они.

Аня Тейлор-Джой, по информации IMDb, родилась 16 апреля 1996 года в Майами в многодетной семье. Там она стала шестым ребенком.

До шести лет Аня росла в Аргентине, затем переехала в Лондон, где семья жила в Виктории. Она посещала школу Northlands в Буэнос-Айресе, затем - подготовительную школу Hill House и школу Queen's Gate в Лондоне, а также в прошлом занималась балетом.

Еще в детстве Аня решила стать актрисой, однако первые шаги она сделала в модельном бизнесе. Тем не менее эта работа дала толчок ее дальнейшей карьере в кино.

В 14 лет она использовала свои сбережения, чтобы переехать в Нью-Йорк, а в 16 лет бросила школу, чтобы заняться актерским мастерством.

Первый значительный успех пришел в 2015 году с выходом фильма "Ведьма", где Аня сыграла главную роль. За ним последовали роли в фильмах "Сплит", "Стекло", "Люди Икс: Новые мутанты", "Эмма".

В 2017 году она была номинирована на премию BAFTA "Восходящая звезда".

Особая популярность пришла с выходом сериала "Ход королевы".

В настоящий момент Аня Тейлор-Джой продолжает сниматься в популярных кинолентах, став одной из самых востребованных звезд Голливуда, а также успешно показывает себя в модельном бизнесе.