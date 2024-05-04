"Не перегни палку": разведенную Балжан Бидаш моралисты пристыдили за новые фото

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш выложила в соцсети новые фото - артистка появилась в белом брючном костюме, однако некоторые моралисты были недовольны увиденным, передает NUR.KZ.

Балжан Бидаш появилась на светском мероприятии в деловом образе - она выбрала белоснежный брючный костюм-тройку, черные солнцезащитные очки, туфельки в тон к костюму, маленькую стильную сумочку и золотистые клипсы.

Фото Бидаш разместила в карусели Instagram. Многие остались в восторге, но некоторым снимки не понравились.

"Думая, что ты свободна, не перегни палку, дочка, ты же хорошая девушка", "Зачем вы высунули язык, как ребенок в детском саду?", "Ты красавица", "Мода сейчас странная, только я не понимаю?", "Вот настоящая Балжан - такая счастливая, не теряй себя, такую молодую, красивую и веселую", "Стиль, вкус, образ - все прекрасно", - высказались комментаторы в Сети.