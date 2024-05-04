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"Семейство Кардашьян отдыхает": Фариза Ескермес поразила новым образом

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Отечественная актриса Фариза Ескермес примерила новый образ - звезда сериала "Мошенники" появилась в необычном наряде с невероятно длинными волосами, передает NUR.KZ.

Фариза отметила, что образ был придуман ее стилистом за 5 минут, а готовили его целую неделю.

"А волосы, ох, об этом расскажу завтра. Скажу одно - столько комплиментов я в жизни не слышала", - призналась актриса.

Фариза поразила и длиной волос, и необычным аутфитом. Она вновь услышала в свой адрес комплименты от фанатов и звездных коллег. Жазира Еркин, Индира Едильбаева, Дамеля Sweet, Балжан Бидаш не смогли скрыть своего восторга.

"Шикарная", "Ты так особенна", "Будто Амазонка, не хватает благородного коня", "У вас получился божественный образ, сочетание грациозности, сексуальности и женственности в одном флаконе", "Самая!", "Семейство Кардашьян отдыхает", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095745-semeystvo-kardashyan-otdyhaet-fariza-eskermes-porazila-novym-obrazom/

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