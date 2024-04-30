Даурен Сергазин и другие актеры повторили фото 20-летней давности
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Казахстанский актер Даурен Сергазин, звезда фильмов "Брат или брак", "Портье: мальчик на побегушках", вместе со своими коллегами повторил фото 20-летней давности, передает NUR.KZ.
Даурен Сергазин разместил в Instagram короткий смонтированный ролик, в котором он и его коллеги повторяют фотографии прошлых лет. Среди них можно заметить Адиля Ахметова, Бахыта Хаджибаева и других актеров.
"Обновим фото 20-летней давности", - отметил Даурен Сергазин.
Фанаты отметили, что актеры совсем не изменились, сохранив все тот же огонь в глазах и задор.
"20 лет сохранять дружбу, такие же эмоции - это уже героизм", "Пусть ваша дружба будет вечной", "Новых творческих свершений!", "Да это же просто огонь", - высказались комментаторы в соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2093819-dauren-sergazin-i-drugie-aktery-povtorili-foto-20-letney-davnosti/