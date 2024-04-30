Даурен Сергазин и другие актеры повторили фото 20-летней давности

Казахстанский актер Даурен Сергазин, звезда фильмов "Брат или брак", "Портье: мальчик на побегушках", вместе со своими коллегами повторил фото 20-летней давности, передает NUR.KZ.

Даурен Сергазин разместил в Instagram короткий смонтированный ролик, в котором он и его коллеги повторяют фотографии прошлых лет. Среди них можно заметить Адиля Ахметова, Бахыта Хаджибаева и других актеров.

"Обновим фото 20-летней давности", - отметил Даурен Сергазин.

Фанаты отметили, что актеры совсем не изменились, сохранив все тот же огонь в глазах и задор.

"20 лет сохранять дружбу, такие же эмоции - это уже героизм", "Пусть ваша дружба будет вечной", "Новых творческих свершений!", "Да это же просто огонь", - высказались комментаторы в соцсети.