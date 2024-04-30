"Леди-вамп": блондинка Юлия Пересильд стала роковой брюнеткой

39-летняя российская актриса Юлия Пересильд, сыгравшая в сериале "Золотая орда" с Санжаром Мади, появилась в необычном образе - блондинка стала роковой брюнеткой, передает NUR.KZ.

Юлия Пересильд предстала в роковом образе.

"Девчонки! Любите экспериментировать со своей внешностью? Любите меняться? Нравится пробовать что-то новое? У кого какой опыт с изменениями? Делитесь! И да, как вам вот такое?" - обратилась Юлия к подписчицам.

Звезда сериала "Золотая орда", фильмов "Битва за Севастополь", "Вызов" искупалась в комплиментах. Фанаты отметили, что Юлие к лицу любые образы.

"Про Шеннен Доэрти уже писали?", "Единственная блондинка, которой можно смело перекрашиваться в блэк", "Блондиночка нежнее, это просто леди-вамп", "Гениально! Как быстро сменился образ! Очень стильно!", "Вы шикарны, фотографии бомбические", - написали ей пользователи соцсети.