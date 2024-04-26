"Девушка с харизмой": Марина Александрова появилась в образе Скарлетт О’Хары
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Российская актриса Марина Александрова удивила своих фолловеров, появившись в образе Скарлетт О’Хары - героини романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", передает NUR.KZ.
"Настроение - Скарлетт О’Хара", - подписала Марина новые фото.
На нем Марина Александрова появилась в пышном белоснежном платье с открытыми плечами. Шею актрисы украсил черный чокер в форме розы.
Волосы Марины были собраны в низкий хвост и слегка накручены. Пронзительный взгляд звезды сериалов "Бедная Настя" и "Екатерина" заставил трепетать фолловеров.
"Вы замечательная. В эту минуту смотрю фильм с вашим участием и не перестаю вами восхищаться", "Красотка", "Девушка с харизмой", "Прекрасная женщина", "Всегда элегантная", "Очаровашка", "Это любовь", "Такая изящная", - написали ей фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2091944-devushka-s-harizmoy-marina-aleksandrova-poyavilas-v-obraze-skarlett-o-hary/