"Бомба": внучка Боярского восхитила поклонников фигурой в короткой юбке

Внучка российского актера и певца Михаила Боярского Катерина поделилась кадрами с фотосессии в открытом топе и короткой юбке. Фото появились на ее странице в Instagram, передает NUR.KZ.

На снимках 25-летняя Катерина предстала в открытом розовом топе с красными сердцами, короткой джинсовой юбке и высоких сапогах. Образ девушка дополнила длинными перчатками.

Подписчики девушки по достоинству оценили ее фигуру и образ.

"Бомба", "Секси", "Кокетка", "Превосходная", "Разрыв! Обложка журнала просто!", "Огонь", - гласят комментарии под постом.

Как пишет РБК, Екатерина Боярская родилась в 1998 году.

Ее отец - Сергей Боярский - российский политический и государственный деятель, депутат Госдумы.

В 2021 году Катерина дебютировала на Балу дебютанток журнала Tatler — на этом мероприятии, которое проводилось до прошлого года, звездные семьи и представители московской и питерской богемы впервые представляли светскому обществу своих чад.

Девушка занимается музыкой, о чем говорится и на ее странице в соцсетях.

Издание пишет, что в 2021-2022 годах Катерина выпускала песни под псевдонимом VENNA.

Она даже презентовала свой первый EP-альбом из четырех песен: "Кобейн", "Бывшая подруга", "Забери меня из дома" и "Биполярка".