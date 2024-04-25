"Улыбка на миллион": Жаркынай Ханайым в роскошном платье привела в восторг поклонников
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Звезда сериала "Рауза", казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым появилась на публике в платье с высоким разрезом и искупалась в комплиментах фанатов, передает NUR.KZ.
Атласное темно-синее платье в пол подчеркнуло точеную фигуру актрисы, а ее лучезарная улыбка украсила фото, которыми Жаркынай поделилась в своем Instagram.
Публикацию звезда сериала "Рауза" прокомментировала лаконично, поставив смайлик в виде синего сердечка. Фанаты остались в восторге от увиденного и тут же написали свои отзывы.
В числе тех, кто прокомментировал фото Жаркынай, были представительницы отечественного шоу-бизнеса Анна Данченко и Балжан Бидаш.
"О, это же просто огонь", "Красота", "Что за дикая львица", "Вот это и есть голливудская улыбка", "Красотка", "Улыбка на миллион", - высказались комментаторы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2090852-ulybka-na-million-zharkynay-hanayym-v-roskoshnom-plate-privela-v-vostorg-poklonnikov/