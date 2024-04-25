"Улыбка на миллион": Жаркынай Ханайым в роскошном платье привела в восторг поклонников

Звезда сериала "Рауза", казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым появилась на публике в платье с высоким разрезом и искупалась в комплиментах фанатов, передает NUR.KZ.

Атласное темно-синее платье в пол подчеркнуло точеную фигуру актрисы, а ее лучезарная улыбка украсила фото, которыми Жаркынай поделилась в своем Instagram.

Публикацию звезда сериала "Рауза" прокомментировала лаконично, поставив смайлик в виде синего сердечка. Фанаты остались в восторге от увиденного и тут же написали свои отзывы.

В числе тех, кто прокомментировал фото Жаркынай, были представительницы отечественного шоу-бизнеса Анна Данченко и Балжан Бидаш.

"О, это же просто огонь", "Красота", "Что за дикая львица", "Вот это и есть голливудская улыбка", "Красотка", "Улыбка на миллион", - высказались комментаторы.