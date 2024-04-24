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"Женщина мечты": звезда "Великолепного века" показала фигуру в мини-платье

Опубликовано:

Мерве Болугур
Мерве Болугур. Фото: instagram.com/mervebolugur

Турецкая актриса Мерве Болугур, известная по роли Нурбану-султан в сериале "Великолепный век", показала фигуру в мини-платье. Фанаты отреагировали на ее аутфит, передает NUR.KZ.

36-летняя актриса запечатлелась в ресторане, для посещения которого выбрала черное мини-платье и остроносые туфельки. Ярким акцентом в вечернем образе стала красная помада, этот цвет у Мерве, по-видимому, в фаворитах.

Подписчики, а их у звезды "Великолепного века" в этой соцсети почти 4 миллиона, тут же отреагировали на фото.

"Я никогда не видел никого более красивее, чем ты. Я твой поклонник с тех пор, как встретил тебя", "Ты та, кто освещает нашу ночь", "О, дорогая, как ты прекрасна", "Ты замечательная, Мерве. Ты очень красивая и очень успешная", "Женщина мечты", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2090249-zhenshchina-mechty-zvezda-velikolepnogo-veka-pokazala-figuru-v-mini-plate/

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