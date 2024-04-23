"Не мечтал о таком": Улангасыр Ками рассказал, что его обувь стоит свыше миллиона тенге

Казахстанский исполнитель Улангасыр Ками рассказал, что его брендовая обувь стоит свыше миллиона тенге. Отрывок из интервью он разместил в Instagram, передает NUR.KZ.

В коротком отрывке из интервью, который Улангасыр дает телеканалу "Той Думан", певец отвечает на вопрос, сколько стоит его обувь.

"Точно не помню, но стоит больше миллиона тенге, где-то 1 миллион 300 тысяч. Но я хочу сказать следующее, многие звезды говорят, сколько стоит их одежда, часы и прочее. Но люди не всегда правильно это воспринимают, мол, почему он хвастается.

Не нужно это так воспринимать, нужно достигать того же уровня. И вы достигнете такого. Я ведь тоже не думал, что буду носить такие вещи, когда был ребенком. Я даже не смел о таком мечтать, когда рос в ауле, просто восхищался.

Но слава Аллаху, можно этого достичь. Это ведь всего лишь вещи. Это не главное. Это вовсе не то, чем можно хвастать. Просто раз ты на виду всегда, то нужно хорошо выглядеть, ведь люди и сами скажут, мол, что он нормально не одевается. Одеваться нужно соответствующе", - заявил певец.

Журналист спросил у него, сколько стоят его часы. На что исполнитель ответил, что их цена приблизительно равна стоимости его обуви.