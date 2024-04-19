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Вдохновленная бурятской культурой Регина Тодоренко сразила необычным образом

Опубликовано:

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая Регина Тодоренко показалась в "сумасшедшем ультрамодном" образе - по ее словам, на создание наряда вдохновила традиционная игра бурятского народа, передает NUR.KZ.

Футуристический макияж и необычный аутфит - Регина Тодоренко поближе показала образ, в котором появилась на телевизионном шоу, и рассказала о том, что вдохновило на его создание.

"Мой сумасшедший ультрамодный костюм: жилет вдохновлен формой бараньей кости - традиционной игры бурят Шагай надаан, платье сшито из кусочков ткани, сложенных в форму лошадиного седла - метафора дома для кочевника (всегда быть в седле, в динамике)", - рассказала Тодоренко в описании под публикацией.

Фанаты пришли в восторг от увиденного.

"Моя неземная девочка", "Очень шикарный костюм", "Как всегда красотка", Вам очень идет", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2088002-vdohnovlennaya-buryatskoy-kulturoy-regina-todorenko-srazila-neobychnym-obrazom/

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