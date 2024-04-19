Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Шик, блеск, красота": постройневшая звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина впечатлила Сеть

Опубликовано:

Екатерина Скулкина
Екатерина Скулкина. Фото: instagram.com/eskulkina

Участница шоу Comedy Woman, 47-летняя Екатерина Скулкина показала новые снимки в соцсети. Постройневшая актриса собрала комплименты от фанатов, передает NUR.KZ.

Стройная блондинка с лучезарной улыбкой - Екатерина Скулкина впечатлила новыми фото своих подписчиков в Instagram. Для образа актриса выбрала костюм в стиле кэжуал.

"Блондинки - они или крутые, или веселые, или блондинки на всю голову!" - заключила она.

"Редко такую трансформацию увидишь", "Екатерина, вы великолепны. Вы молодец. Выглядите обалденно", "Ну что за шик, блеск, красота!", "Вам очень идет и цвет, и стрижка", "Кать, тебе очень круто в этом образе и с этой прической, ты как 20-летняя девушка", "Все хорошеете", - написали ей восхищенные пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2087939-shik-blesk-krasota-postroynevshaya-zvezda-comedy-woman-ekaterina-skulkina-vpechatlila-set/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.