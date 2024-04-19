"Шик, блеск, красота": постройневшая звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина впечатлила Сеть

Участница шоу Comedy Woman, 47-летняя Екатерина Скулкина показала новые снимки в соцсети. Постройневшая актриса собрала комплименты от фанатов, передает NUR.KZ.

Стройная блондинка с лучезарной улыбкой - Екатерина Скулкина впечатлила новыми фото своих подписчиков в Instagram. Для образа актриса выбрала костюм в стиле кэжуал.

"Блондинки - они или крутые, или веселые, или блондинки на всю голову!" - заключила она.

"Редко такую трансформацию увидишь", "Екатерина, вы великолепны. Вы молодец. Выглядите обалденно", "Ну что за шик, блеск, красота!", "Вам очень идет и цвет, и стрижка", "Кать, тебе очень круто в этом образе и с этой прической, ты как 20-летняя девушка", "Все хорошеете", - написали ей восхищенные пользователи соцсети.