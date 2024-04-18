"Труд и самодисциплина": 43-летняя Равшана Куркова раскрыла секрет красоты и стройности

Российская актриса Равшана Куркова рассказала в Instagram, как поддерживает форму в свои 43 года. Она призналась, что выглядеть хорошо - это всегда большой труд, передает NUR.KZ.

"Когда мне говорят про "хорошую генетику", я улыбаюсь. После 35 лет оставаться в форме - это всегда большой труд и самодисциплина. Любую генетику легко испортить неправильным образом жизни", - написала актриса.

Она рассказала, что спорт является неотъемлемой частью ее жизни.

"Я равнодушна к сладкому и алкоголю, не ем углеводы после 16.00, много двигаюсь, стараюсь заниматься спортом максимум через день (неважно, это будет йога, пилатес, стретчинг, дэнс-микс, силовая или кардио, важна система - не пропускать больше 2 дней, находить в расписании эти час-полтора на занятия).

После дочки я набрала 14 кг и первые полгода после рождения мне вообще сложно было заставить себя что-либо делать с оставшимися лишними килограммами (хоть я и переживала, что мой размер одежды изменился). Стало очевидно, чтобы вернуть свой привычный вес и легкость, придется потрудиться", - продолжила она.

Равшана дала три совета, которые никогда не стоит забывать.

"1. Ежедневные тренировки или строгая диета всегда более продуктивны, если выполняются по собственной воле, а не по указаниям врача вследствие различных расстройств и болезней.

2. По собственной воле каждый день вставать рано, посвящать время самообразованию и размышлению гораздо лучше, чем следовать идеям или убеждениям другого человека, тем более если вы с ним не согласны.

3. Откладывать сиюминутное вознаграждение посредством самодисциплины и самоконтроля всегда лучше, чем лишаться свободы вследствие принятых неправильных решений", - заключила она.

"Полностью поддерживаю. Мне в этом году 50 лет! И то, как я выгляжу, моя заслуга. На генетику надейся, а сам не плошай!", "Ну и генетика тоже имеет место быть, будем честны", "Какая красивая! Обожаю! Эталон женственности, нежности, стиля для меня", - высказались пользователи соцсети.