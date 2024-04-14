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Зендая в новом образе с короткой стрижкой снялась для обложки Vogue

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Зендая
Зендая. Фото: Mondadori Portfolio/Getty Images

Голливудская актриса Зендая разместила в Instagram фото, где предстала в спортивном образе, с короткой стрижкой для обложки нового выпуска Vogue, передает NUR.KZ.

Актриса Зендая стала лицом нового выпуска британского журнала Vogue. Фотографии она опубликовала в Instagram.

Для новой обложки популярного журнала 27-летняя Зендая предстала в спортивном образе: на ней кофточка с лампасами и бежевые мини-шорты. Образ актрисы дополнен короткой стрижкой.

Публикация тут же набрала миллионы лайков, а поклонники Зендаи не скупились на комментарии под постом.

"Икона", "Так красиво!", "Ты — воплощение стиля", "Так горжусь тобой, королева!", "Огонь", — отмечается в комментариях.

По данным с сайта IMDb, Зендая Мари Стермер Коулман — американская актриса и певица, родившаяся в Окленде, Калифорния. Ее имя на языке южноафриканских племен означает "благодарить".

Она начала свою карьеру в качестве детской модели, работая для Macy's, Mervyns и Old Navy. Была участницей шестнадцатого сезона шоу "Танцы со звездами". Затем она стала продюсером и сыграла Кей Си Купер в ситкоме Disney Channel "Кей Си. Под прикрытием" (2015).

Свой прорыв в кино она совершила в 2017 году, сыграв Мишель "MJ" Джонс в фильме Marvel "Человек-паук: Возвращение домой" (2017) и Энн Уиллер в музыкально-драматическом фильме "Величайший шоумен" (2017).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2083451-zendaya-v-novom-obraze-s-korotkoy-strizhkoy-snyalas-dlya-oblozhki-vogue/

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