"Детка, ты выглядишь великолепно": певица Эшли Шульц попозировала в бикини и шляпке
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Американская певица и модель Эшли Шульц разместила жаркие фото на своей страничке в Instagram - девушка попозировала в бикини и шляпе и взволновала своих поклонников, передает NUR.KZ.
Эшли запечатлелась сидя на стуле в золотистом бикини и светлой шляпе, а также светлых полусапожках. На других фото девушка уже стояла, накинув легкий халатик, на ней была все та же шляпка.
"Хороша, как золото", - отметила она.
"Черт побери, откуда ты взяла эту шляпку, Эшли?!", "Суперсексуально и оглушительно", "Поразительно", "Горяча и сексуальна", "Красотка", "Потрясающие кадры, детка, ты выглядишь великолепно", "Отличные фотки", - высказали свое восхищение подписчики.
Мы писали ранее, что Эшли Шульц попозировала в бикини, продемонстрировав свою фигуру. Она также вдохновила фанатов на комплименты своими фото.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2083136-detka-ty-vyglyadish-velikolepno-pevitsa-eshli-shults-popozirovala-v-bikini-i-shlyapke/