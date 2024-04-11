"Детка, ты выглядишь великолепно": певица Эшли Шульц попозировала в бикини и шляпке

Американская певица и модель Эшли Шульц разместила жаркие фото на своей страничке в Instagram - девушка попозировала в бикини и шляпе и взволновала своих поклонников, передает NUR.KZ.

Эшли запечатлелась сидя на стуле в золотистом бикини и светлой шляпе, а также светлых полусапожках. На других фото девушка уже стояла, накинув легкий халатик, на ней была все та же шляпка.

"Хороша, как золото", - отметила она.

"Черт побери, откуда ты взяла эту шляпку, Эшли?!", "Суперсексуально и оглушительно", "Поразительно", "Горяча и сексуальна", "Красотка", "Потрясающие кадры, детка, ты выглядишь великолепно", "Отличные фотки", - высказали свое восхищение подписчики.

Мы писали ранее, что Эшли Шульц попозировала в бикини, продемонстрировав свою фигуру. Она также вдохновила фанатов на комплименты своими фото.