46-летняя солистка группы "Винтаж" похвасталась фигурой в полупрозрачном белье

Анна Плетнева, солистка популярной российской группы "Винтаж", запечатлелась в белье и колготках - эффектные фотографии она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

46-летняя Анна Плетнева нередко демонстрирует превосходную физическую форму. Вот и на этот раз исполнительница хитов "Плохая девочка" и "Ева" опубликовала несколько смелых снимков в белье и колготках. Лиф на певице был полупрозрачным.

"Не думайте, что ваша мать начинает этот понедельник с утренней зарядки, да еще и в меховых трусах. Просто мне очень нравится фотосессия", - написала Плетнева.

Поклонники пришли в восторг от увиденного.

"Тетя Дуся, Вы - огонь", "О Боже, как же ты красива", "Очень красивая! Грациозная, как кошечка. Все выкладывай!", "Жалко, замазали красоту", - написали в комментариях под публикацией.

Анна Плетнева родилась в Москве в 1977 году. Первые шаги на сцене артистка сделала в мегапопулярной группе 90-х "Лицей". В коллективе артистка задержалась на 8 лет. В 2006 году стала фронтвумен группы "Винтаж".

"Плохая девочка", "Всего хорошего", "Одиночество любви", "Сильная девочка" - это словно не названия песен, а страницы биографии Анны Плетневой. Певица много лет на сцене, она - мать троих детей, а в жизни и на фото по привлекательности ни в чем не уступает молодым коллегам.