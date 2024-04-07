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"Солнце, море и спагетти": модель Victoria's Secret поделилась жаркими фото из отпуска

Опубликовано:

Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол. Фото: instagram.com/candiceswanepoel

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол похвасталась фигурой в бикини - манекенщица поделилась жаркими кадрами из отпуска, передает NUR.KZ.

35-летняя Кэндис опубликовала кадры в Instagram. Ангел Victoria's Secret предстала перед камерой в сером бикини с принтом в виде белых пятен.

Комплект ее собственного бренда Tropic of C, который она выбрала для отдыха, состоял из топа с треугольными микрочашками и трусов с заниженной талией, которые знаменитость приспустила с одной стороны, обнажив бедро.

Кэндис продемонстрировала стройную фигуру, позируя вполоборота и подняв вверх одну руку. Кроме того, она уложила волнами волосы и подчеркнула губы розовой помадой.

"Солнце, море и спагетти", - описала свой отдых модель.

Фанаты не смогли пройти мимо новых фото модели.

"Невероятная форма", "Аж разыгралось воображение". "Какая фигура", "Потрясающий отдых", - писали фанаты.

По информации IMDb, Кэндис Свейнпол родилась в 1988 году в Южной Африке. Жизнь молодой девушки поменялась, когда на блошином рынке в 2003 году ее случайно заметил один из скаутов.

После для Кэндис началась модельная карьера - она участвовала в 9 модных показах Victoria's Secret с 2007 по 2015 год, а в 2010 году стала Ангелом.

Она участвовала в модных показах и рекламе многих ведущих мировых брендов и дизайнеров.

Ежегодно, начиная с 2010 года, она входила в десятку лучших моделей по версии Forbes. Она появлялась на обложках многих международных модных журналов, таких как Vogue, Elle, GQ и Harper's Bazaar.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2078561-solntse-more-i-spagetti-model-victorias-secret-podelilas-zharkimi-foto-iz-otpuska/

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