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"Утонченно и женственно": звезда сериала "Сваты" попозировала в кружевном корсете и шляпе

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Анна Кошмал
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

29-летняя звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал примерила яркий и чувственный образ. Результатом фотосессии украинская киноактриса поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

Звезда "Сватов" появилась в ажурном черном корсете, обтягивающих штанах и шляпе. Образ дополнил черный ремень с золотистой бляшкой. Актриса предпочла минимум косметики и услышала в свой адрес много комплиментов по поводу своей естественной красоты.

"Одежда говорит, что в этой жизни можно быть абсолютно кем угодно. Просто почувствуй это. С Днем театра, друзья! Творческого поиска, страсти и любви к искусству!" - написала она.

"Невероятно!", "Утонченно и женственно", "Женьку смотрим по вечерам, что за волшебный сериал, сколько раз видела, ну не надоедает, в чем секрет?!", "Прекрасна", "Классный образ", - гласят многочисленные отзывы.

Ранее Анна Кошмал попозировала на камеру в платье-сетке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2074905-utonchenno-i-zhenstvenno-zvezda-seriala-svaty-popozirovala-v-kruzhevnom-korsete-i-shlyape/

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