"Чертовски крута": Кристен Стюарт снялась топлес для модного журнала

Американская актриса Кристен Стюарт приняла участие в фотосессии для журнала Who What Wear Magazine. На одном из фото она полностью оголила верхнюю часть тела, передает NUR.KZ.

Снимки появились на странице модного издания в Instagram.

33-летняя звезда снялась в нескольких образах. На одном из кадров она позирует в коротких белых шортах и расстегнутой рубашке, под которой ничего не надето. А вот на следующем фото актриса вовсе обнажила верхнюю часть тела, прикрыв грудь руками.

Мнения комментаторов об образе Стюарт разделились. Одни сочли образы удачными и расхвалили внешность звезды, другие же довольно резко высказались в ее адрес.

"Почему Кристен не моя девушка?", "Все еще выглядит великолепно", "Чертовски крутая", "Вау, как красиво", "Великолепная Кристен", "Она такая горячая", "Что это вообще такое?", "Некрасиво выглядит", "Безвкусица", "Зачем ей открывать рот?" – писали пользователи.

По данным с сайта Кино-Театр.ru, известность Кристен Стюарт получила как исполнительница роли Беллы Суон в серии фильмов "Сумерки. Сага" (2008-2012).

Когда Кристен Стюарт вышла на сцену в школьной постановке в конце 1990-х годов, она даже не догадывалась о том, что ее жизнь скоро изменится раз и навсегда.

Отец Кристен, Джон Стюарт, работал на телеканале "Фокс". Среди его проектов такие программы, как радиошоу с Райаном Сикрестом.

Ее мать - Джус Мэнн-Стюарт - сценаристка, которая тоже поработала на различных телевизионных шоу кабельных и центральных каналах. Даже дедушка Кристен когда-то давно работал в шоу-бизнесе. По имеющимся данным, он был ассистентом легендарного кинорежиссера Сесиль де Милля.

В ее самом первом фильме Кристен досталась роль без слов.

Это была картина производства телевизионного канала "Дисней" "Тринадцатый год". Кристен сыграла девочку в школьном буфете. Однако эта роль позволила ей получить тоже маленькую, но уже значимую роль в новой крупной киноленте "Безопасность вещей". И вот так, потихоньку, карьера Кристен начала набирать обороты. Однако самым главным итогом ее участия в картине было то, что на Кристен обратили внимание в Голливуде.

Первая актриса в истории США, удостоенная французской премии "Сезар" (за роль второго плана в драме "Зильс-Мария", 2015).