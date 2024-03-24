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58-летняя чешская модель в бикини порассуждала об уверенности в себе

Опубликовано:

Паулина Поризкова
Паулина Поризкова. Фото: instagram.com/paulinaporizkov

58-летняя чешская модель Паулина Поризкова показала стройную фигуру в бикини, а также порассуждала в соцсетях о пользе и вреде искусственного загара, передает NUR.KZ.

58-летняя чешская модель Паулина Поризкова в своем Instagram-профиле порассуждала о вреде и пользе загара, в том числе искусственного. Она призналась, что загорелый вид придает ей больше уверенности в себе, хоть данная процедура может нанести вред организму.

Также Поризкова напомнила, что пять недель назад перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, прикрепив фото себя в бикини, где видны шрамы.

По информации на сайте IMDb, Паулина (имя при рождении – Павлина) Поризкова родилась 9 апреля 1965 года в Чехии. Является моделью, также снималась в фильмах "Кровавый четверг", "Ее алиби", "Аризонская мечта". С 1989 года была замужем за вокалистом группы The Cars Риком Окасеком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2070645-58-letnyaya-cheshskaya-model-v-bikini-porassuzhdala-ob-uverennosti-v-sebe/

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