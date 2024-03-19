"Принцесса гор и степей": Майя Бекбаева станцевала в национальном костюме (видео)

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева облачилась в национальный костюм. Видео было снято ко Дню национальной одежды, который в стране отметили вчера, 18 марта, передает NUR.KZ.

В коротком видеоролике Майя сначала появилась в строгом деловом костюме, а через секунду она уже танцевала в красивом наряде, сшитом в национальном стиле.

Майя поздравила всех с Днем национальной одежды и отметила, что передала эстафету челленджа, полученную от своей коллеги Ляйли Султанкызы, отечественным знаменитостям - Жание Джуринской, Дане Есеевой, Маржан Арапбаевой и другим.

Подписчики восхитились теледивой и отметили, что ей к лицу казахский костюм.

"Принцесса гор и степей", "Прекрасно, как вам к лицу национальный костюм", "Одна, но всегда такая разная", "Красавица! После такого тяжело будет свое выкладывать", "Молодец, землячка", - гласят комментарии.