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"Принцесса гор и степей": Майя Бекбаева станцевала в национальном костюме (видео)

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Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Кадр из видео: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева облачилась в национальный костюм. Видео было снято ко Дню национальной одежды, который в стране отметили вчера, 18 марта, передает NUR.KZ.

В коротком видеоролике Майя сначала появилась в строгом деловом костюме, а через секунду она уже танцевала в красивом наряде, сшитом в национальном стиле.

Майя поздравила всех с Днем национальной одежды и отметила, что передала эстафету челленджа, полученную от своей коллеги Ляйли Султанкызы, отечественным знаменитостям - Жание Джуринской, Дане Есеевой, Маржан Арапбаевой и другим.

Подписчики восхитились теледивой и отметили, что ей к лицу казахский костюм.

"Принцесса гор и степей", "Прекрасно, как вам к лицу национальный костюм", "Одна, но всегда такая разная", "Красавица! После такого тяжело будет свое выкладывать", "Молодец, землячка", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2070609-printsessa-gor-i-stepey-mayya-bekbaeva-stantsevala-v-natsionalnom-kostyume-video/

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