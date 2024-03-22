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Эзотерика

"Великолепная и культовая": Белла Хадид снялась в облегающем платье, лежа на лошади

Опубликовано:

Белла Хадид
Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

Американская супермодель Белла Хадид поучаствовала в фотосессии для Vogue Italia верхом на лошади. Необычная съемка восхитила фанатов, передает NUR.KZ.

Получившиеся кадры модель опубликовала на своей странице в Instagram.

В один из постов вошли как сами получившиеся снимки, так и отрывки видео с самой фотосессии. Можно заметить, что Белла Хадид сменила несколько образов. Часть из них снималась вместе с живой лошадью. На разных фото девушка позирует лежа на спине, обнимая или даже стоя прямо на лошади.

На нескольких кадрах модель предстает в облекающих платьях, на других же – в пиджаке и в тренче на голое тело.

Подписчики девушки завалили ее сотнями восторженных комментариев.

"Настоящая богиня жизни", "Великолепная", "Белла – королева", "Такая классная", "Красивая и очень талантливая", "Самая красивая женщина", "Она знает, что она потрясающая", "Как кто-то может быть таким красивым?", "Великолепная и культовая Белла Хадид", – написали пользователи Сети.

Как пишет Lenta.ru, Изабелла Хайрия Хадид — американская супермодель палестино-голландского происхождения, амбассадор и лицо люксовых модных домов Dior и Bulgari, одна из самых популярных и высокооплачиваемых моделей мира.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье уроженки Нидерландов, Иоланды ван ден Херик, телеведущей и бывшей модели, и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида.

"Мой отец был беженцем, когда впервые приехал в Америку. Он всегда был очень религиозным и молился с нами. Я горжусь тем, что я мусульманка", – рассказывала модель.

Осенью 2014 года Белла переехала в Нью-Йорк, поступила в школу дизайна и занялась фотографией. Она работала моделью, ее карьера так стремительно набирала обороты, что оставляла все меньше времени на увлечение фотографией. В том же году она подписала контракт с модельным агентством IMG Models, с которым уже сотрудничала ее сестра Джиджи.

В 2016 году Белла уже принимала участие в показах модного дома Chanel вместе с сестрой Джиджи и Кендалл Дженнер, стала лицом брендов Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike.

Кроме того, она победила в номинации "Модель года" на First Annual Fashion Los Angeles Awards и была признана моделью 2016 года по версии более 250 экспертов моды на влиятельном портале Models.com и вошла в список 50 лучших моделей мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2070540-velikolepnaya-i-kultovaya-bella-hadid-snyalas-v-oblegayuschem-plate-lezha-na-loshadi/

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