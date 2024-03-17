"Слишком красиво": плюс-сайз-звезда "Эйфории" снялась в откровенных образах для журнала

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра, получившая известность благодаря сериалу "Эйфория", приняла участие в откровенной фотосессии и вызвала восхищение фанатов, передает NUR.KZ.

Феррейра сделала серию снимков для журнала InStyle Australia. Получившиеся кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото девушка предстает в различных образах, несколько из которых можно назвать довольно откровенными.

Так, на одном из снимков актриса запечатлена в коротком черном топе и шортах из прозрачной ткани, а на другом и вовсе позирует в капроновых колготках без бюстгальтера, прикрывая грудь объемной коричневой сумкой. Еще на нескольких кадрах Феррейра одета в облегающее боди и корсет.

Подписчики девушки восхитились кадрами и завалили ее комплиментами.

"Слишком красиво", "Богиня", "Королева", "Шикарно, как обычно", "Черт возьми, ты идеальна", "Ты вдохновляешь", "Это выглядит невероятно", "Боже мой, какая красивая женщина", "Спасибо, что ты есть", "Потрясающие фотографии", – написали пользователи соцсети.

Как пишет издание 24СМИ, Барбара (Барби) Феррейра родилась 14 декабря 1996 года в Нью-Йорке. Позже семья переехала в город Мейвуд, расположенный в штате Нью-Джерси. Отец девочки не участвовал в ее воспитании: ее растила мать-бразильянка.

Путь в модельном бизнесе Феррейра начала в 16 лет. Пытаясь справиться с неуверенностью, она публиковала снимки в Tumblr, где успела стать звездой. Позже девушка отправила фото бренду American Apparel. Всемирную известность Феррейре принесла рекламная кампания нижнего белья Aerie.

Барбара с детства мечтала попробовать себя в качестве актрисы. В 2017 году Феррейра начала сниматься в веб-сериалах для популярных изданий. В 2018 году она предстала в образе Эллы в ситкоме "Развод" с Сарой Джессикой Паркер и Томасом Хейденом Черчем. Позже в ее фильмографии появилась лента "Небеременная".

Но главным проектом в послужном списке Барби стал сериал "Эйфория", раскрывающий темные стороны современного мира, в котором молодые люди пытаются найти себя. Исполнительница примерила образ юной Кейт (Кэт) Эрнандес.