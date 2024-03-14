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Эзотерика

"Неземной красоты женщина": фото 73-летней Ирины Алферовой вызвали восторг в Сети

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Ирина и Ксения Алферовы
Ирина и Ксения Алферовы. Фото: instagram.com/ksenialferova

Российская актриса Ксения Алферова трогательно поздравила маму - звезду фильмов "Д’Артаньян и три мушкетера", "С любимыми не расставайтесь" Ирину Алферову - с 73-летием, передает NUR.KZ.

Ксения разместила теплые кадры с мамой в соцсети.

"Сегодня родилась невероятно красивая женщина! Зовут ее Ирина! Глаза у нее морские, сквозь них душа ее льется, красоты необыкновенной!

Не знаю, за какие заслуги Господь разрешил мне выбрать именно ее. Я выбирала недолго, я выбрала лучшую для меня маму на свете!" - написала Ксения.

Актриса отметила, что мама научила ее многому.

"Научила держать в чистоте свою душу, показала, что такое женское достоинство и как важно его сохранять в любой ситуации. Передала мне любовь к книгам. У мамы очень красивые и нежные руки и такой убаюкивающий, непередаваемый, бархатный голос.

А как мама вкусно готовит! А как заразительно хохочет! А как красиво она танцует! (чему, кстати, тоже она меня научила!) А как она маму свою любит! А какая она сама мудрая мама!" - расхвалила маму Ксения.

Актриса отметила, что у звезды советского кино и одной из первых экранных красавиц тех лет добрая душа.

"Красота - она не в правильных пропорциях и размерах, она в величине человеческой души. У мамы душа очень большая и добрая! Да вы и сами это знаете, ее на вас всех тоже хватает!" - резюмировала любящая дочь.

Фанаты пожелали долгих лет жизни имениннице. Они заявили, что восхищены ее талантом и красотой.

"Неземной красоты женщина с необыкновенно добрым взглядом, здоровья на долгие годы", "Желаю всем мамам услышать такие красивые слова от своих детей", "Вот смотришь на эту красивейшую женщину и думаешь - если есть красота, то никакой возраст ее не изуродует! Виват!" - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2068470-nezemnoy-krasoty-zhenschina-foto-73-letney-iriny-alferovoy-vyzvali-vostorg-v-seti/

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