"Фарфоровая статуэточка": Лиза Арзамасова примерила нежный образ

Российская актриса Лиза Арзамасова, звезда сериала "Папины дочки", показала нежный образ и вызвала восхищение преданных фанатов. Они оценили ее старания, передает NUR.KZ.

Лиза процитировала слова своей мамы.

"А мама говорит: "Празднуй себя… Ежедневно празднуй себя! С восторгом, с вдохновением, с полной отдачей, с фейерверками! Каждое утро встречай, как новый день рождения! Миру себя являй с песнями: я здесь, ура, я есть!

Нет "проходных" дней. Все значительные, потому что ты их живешь! Поздравляй себя, наряжай, всех вокруг угощай и радуй".

Вот такие установочки у нас бывали между негой и негой. Так что… ни с того, ни с сего, а просто по настроению: с праздником каждого из вас! С праздником того, что вы ЕСТЬ!" - отметила Лиза.

"Замечательные, важные, истинные слова!", "Браво! 100% мама права!", "Невероятное фото", "Выглядишь бомбезно, а ножки просто супер", "Фарфоровая статуэточка", - написали ей фанаты.