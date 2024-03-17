22-летняя дочь Сидни Кроуфорд показала фигуру в облегающем платье с декольте

22-летняя дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер, которая пошла по стопам матери, предстала перед камерами в облегающем платье с декольте, передает NUR.KZ.

Получившиеся кадры девушка разместила на своей странице в Instagram.

На фото Кайя Гербер запечатлена в черном блестящем платье с глубоким декольте и без бретелей. Наряд продемонстрировал прекрасную фигуру девушки.

Образ дополнили легкая укладка с распущенными волосами и вечерний макияж.

"Платье моей мечты", – подписала публикацию Гербер.

При этом подписчики девушки также остались в восторге от образа, о чем сообщили в комментариях.

"Ты никогда не промахиваешься!", "Шикарная Кайя", "Так красиво", "Потрясающе", "Вау-вау-вау", "Невероятно красиво", "Легендарная", "Самая красивая", – написали пользователи соцсети.

Как пишет издание 24СМИ, Кайя Джордан Гербер родилась в 2001 году в Лос-Анджелесе. Ее отец – бывший манекенщик Рэнди Гербер, бизнесмен (владеет сетью ночных клубов и ресторанов). Мать Синди Кроуфорд – супермодель 90-х, актриса и телеведущая.

Отсчет профессиональной карьеры Гербер начинается с заключения контракта с престижным агентством IMG Models. Кайе было тогда 14 лет. 2 года спустя, в 2016-м, дочь Синди Кроуфорд снялась в рекламной кампании аксессуаров для американского бренда Chrome Hearts. Модель стала самым юным лицом марки, сменив на посту сестер Джиджи и Беллу Хадид.

В этом же году знаменитость появилась в фильме Sister Cities в роли молодой Каролины и вместе с мамой красовалась на обложке французского Vogue. А первое "сольное" фото Гербер украсило переплет журнала Love. Стоит отметить, портрет сделала Кендалл Дженнер, с которой Кайе потом еще не раз пришлось пересечься на фэшн-территории.

2017-й стал годом дебюта на New York Fashion Week. Кайя впервые продемонстрировала роскошные параметры (рост 173 см при весе 54 кг) в нарядах от Рафа Симонса на показе Calvin Klein. Затем открывала презентацию Alexander Wang, что получилось не менее эффектно.

При этом Гербер увлекается чтением книг. Среди любимых киногероинь называет заядлых читательниц Гермиону Грейнджер и Матильду Вормуд из одноименного детского фильма.