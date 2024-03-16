"Приближаешь лето": бывшая "Мисс Вселенная" снялась в бикини на яхте

"Мисс Вселенная - 2012" Оливия Калпо порадовала своих поклонников фотографиями с отдыха - американская модель снялась в бикини на яхте, передает NUR.KZ.

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

31-летняя манекенщица разместила серию кадров, на которых она снялась со своим женихом - игроком в американский футбол Кристианом Маккефри.

Пара отдыхала на яхте.

Оливия надела черный раздельный купальник, состоящий из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками. Кроме того, манекенщица дополнила образ массивными золотыми серьгами и солнцезащитными очками.

А ее возлюбленный, в свою очередь, был одет в светлые шорты с принтом и черную рубашку.

"Вы потрясающая пара", "Ангельская красота", "Этими снимками ты приближаешь лето", "Как всегда, самые красивые", "Кристиан - лучший парень для Instagram", - писали пользователи.

На официальном сайте модели сообщается, что Оливия родилась и выросла в Род-Айленде и представляла свой родной штат и Соединенные Штаты на конкурсах "Мисс США" и "Мисс Вселенная", став первой победительницей, представлявшей США с 1997 года.