"Приближаешь лето": бывшая "Мисс Вселенная" снялась в бикини на яхте
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"Мисс Вселенная - 2012" Оливия Калпо порадовала своих поклонников фотографиями с отдыха - американская модель снялась в бикини на яхте, передает NUR.KZ.
Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.
31-летняя манекенщица разместила серию кадров, на которых она снялась со своим женихом - игроком в американский футбол Кристианом Маккефри.
Пара отдыхала на яхте.
Оливия надела черный раздельный купальник, состоящий из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками. Кроме того, манекенщица дополнила образ массивными золотыми серьгами и солнцезащитными очками.
А ее возлюбленный, в свою очередь, был одет в светлые шорты с принтом и черную рубашку.
"Вы потрясающая пара", "Ангельская красота", "Этими снимками ты приближаешь лето", "Как всегда, самые красивые", "Кристиан - лучший парень для Instagram", - писали пользователи.
На официальном сайте модели сообщается, что Оливия родилась и выросла в Род-Айленде и представляла свой родной штат и Соединенные Штаты на конкурсах "Мисс США" и "Мисс Вселенная", став первой победительницей, представлявшей США с 1997 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2067501-priblizhaesh-leto-byvshaya-miss-vselennaya-snyalas-v-bikini-na-yahte/