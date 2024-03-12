Майя Бекбаева и ее муж в джемперах с казахскими орнаментами прогулялись по Баку

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева разместила в соцсети фото с мужем, снятое в Баку. Снимок тут же набрал массу "лайков", а гостеприимные подписчики из Азербайджана заявили, что рады приезду Майи, передает NUR.KZ.

"Если бы у меня была вторая жизнь, то я провела бы ее здесь, в Баку!" - написала Майя.

На фото супруги запечатлелись в джемперах с казахским принтом и восхитили пользователей соцсети. Теплое фото тут же запестрело от смайликов в виде сердечек и огня.

Подписчики из Азербайджана поприветствовали Майю и ее супруга, отметив, что рады видеть х на своей земле.

"Как хорошо, что вы к нам приехали. Хорошего отдыха вам", "Майя, вы с супругом выглядите великолепно", "Красивая пара", "Баку прекрасен", "Ваши джемперы с национальным узором просто огонь", "Вдвоем. Неотразимая пара! Мы вас уважаем и любим", "Это город Муслима Магомаева, моя мечта", - написали пользователи Instagram.