Звезда "Эйфории" надела трусы поверх колготок на модном показе

Звезда "Эйфории" Сидни Суини появилась на публике в трусах - 26-летняя актриса приняла участие в модном показе бренда Miu Miu в Париже, передает NUR.KZ.

Кадры появились в профиле компании в Instagram.

Сидни предстала перед публикой в черном укороченном топе и трусах с серебристыми пайетками, надетых поверх капроновых колготок.

Кроме того, актриса примерила черный пиджак с белыми рукавами и туфли.

Также она взяла с собой солнцезащитные очки и небольшую кожаную сумку.

По данным IMDb, Сидни Суини родилась 12 сентября 1997 года в штате Вашингтон.

Наибольшую известность Суини получила после исполнения роли Кэсси Говард в сериале "Эйфория" от НВО. Сериал, сделавший ее популярной вышел на экраны в 2019 году, однако впервые Сидни появилась на экранах в 2009 – она сыграла в эпизодах "Зомби массового поражения" и популярного на тот момент сериала "Герои".

За роль в сериале "Эйфория" была номинирована на премию "Эмми", однако в 2021 году получила эту награду за работу над другим проектом – в сериале "Белый лотос".