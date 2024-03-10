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Звезда "Дюны" появилась на красной дорожке в платье без бюстгальтера

Опубликовано:

Зендея
Зендея. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Американская актриса, певица и модель Зендея появилась на красной дорожке Green Carpet Fashion Awards в откровенном наряде, передает NUR.KZ.

Мероприятие проходило в отеле 1 West Hollywood в Лос-Анджелесе. Кадры опубликованы в Instagram издания Harper’s Bazaar Türkiye.

Звезда "Дюны" предстала перед камерами в платье длины макси, оформленном глубоким декольте, бахромой и вставками из змеиной кожи. При этом видно, что она решила отказаться от бюстгальтера.

Визажисты сделали в макияже акцент на нюдовые тона.

По информации IMDb, Зендея родилась в 1996 году в Окленде.

Она начала свою карьеру в качестве детской модели, работая для Macy's, Mervyns и Old Navy. Также была бэк-танцовщицей, прежде чем получила известность благодаря роли Роки Блю в ситкоме канала Disney "Танцевальная лихорадка".

Особую популярность ей принесла роль Эм Джей в перезапуске франшизы о человеке-пауке.

Помимо актерской игры, пения и танцев она является послом организации Convoy of Hope. Она написала книгу, запустила собственную линию одежды. В настоящий момент Зендея является одной из самых востребованных звезд Голливуда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2065071-zvezda-dyuny-poyavilas-na-krasnoy-dorozhke-v-plate-bez-byustgaltera/

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