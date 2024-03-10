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Эзотерика

"Самая горячая девчонка": Дуа Липа вышла на сцену в кожаном бюстгальтере и шортах

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Дуа Липа
Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa

Британская певица и модель Дуа Липа выступила на музыкальной премии Brit Awards 2024. На сцене она появилась в довольно откровенном образе, который пришелся по душе ее фанатам, передает NUR.KZ.

Кадры в сценическом образе появились на странице певицы в Instagram.

28-летняя звезда вышла на сцену в черном кожаном наряде. Образ был составлен из бюстгальтера с узорами, коротких шорт со шнуровкой и укороченной куртки.

Образ очень понравился фанатам Дуа Липы, о чем они активно сообщали в комментариях под постом.

"Королева поп-музыки", "Самая горячая девчонка", "Нет ничего жарче, чем это", "Хороша", "Самая нереальная женщина на свете", "Черный – твой цвет", "Ты лучшая", "С каждым днем ​​ты становишься прекраснее!" – завалили комплиментами певицу.

По информации на сайте IMDb, Дуа Липа родилась 22 августа 1995 года в Лондоне в семье эмигрантов из Приштины (города, являющегося предметом территориального спора между частично признанной Республикой Косово, фактически контролирующей город, и Сербией). Имя исполнительницы с албанского переводится как "любовь".

В 14 лет Липа начала выставлять на YouTube ролики, где исполняла песни других музыкальных исполнителей. В 2015 году она подписала контракт с Warner Music Group и вскоре выпустила свой первый сингл.

В 2018 году Липа выиграла в двух номинация Brit Awards – "Лучшая британская сольная исполнительница" и "Лучший прорыв".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2065033-samaya-goryachaya-devchonka-dua-lipa-vyshla-na-stsenu-v-kozhanom-byustgaltere-i-shortah/

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