"Не устаю называть вас Барби": Рано Умарова в мини-платье и сапожках очаровала Казнет (видео)

Казахстанская певица Рано Умарова показала стройные ноги в мини-платье. Фанаты в Instagram тут же отреагировали на ее образ и искупали артистку в комплиментах, передает NUR.KZ.

Рано запечатлелась в "маленьком" белом платье и сапожках в тон. За кадром звучит песня американской певицы Нэнси Синатры These Boots Are Made For Walkin.

Аутфит, который Рано выбрала для прогулки, она дополнила розовой сумочкой. Распущенные волосы артистки и ее макияж придали образу романтичности и задорности.

"Как всегда потрясающая!", "И эти сапожки, и платье не казались бы столь красивыми, если бы не столь прекрасное создание", "Куколка", "Не устаю называть вас Барби, красивая", - отметили фолловеры и звездные коллеги, усыпав публикацию "лайками" и огненными смайликами.