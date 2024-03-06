"Не устаю называть вас Барби": Рано Умарова в мини-платье и сапожках очаровала Казнет (видео)
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Казахстанская певица Рано Умарова показала стройные ноги в мини-платье. Фанаты в Instagram тут же отреагировали на ее образ и искупали артистку в комплиментах, передает NUR.KZ.
Рано запечатлелась в "маленьком" белом платье и сапожках в тон. За кадром звучит песня американской певицы Нэнси Синатры These Boots Are Made For Walkin.
Аутфит, который Рано выбрала для прогулки, она дополнила розовой сумочкой. Распущенные волосы артистки и ее макияж придали образу романтичности и задорности.
"Как всегда потрясающая!", "И эти сапожки, и платье не казались бы столь красивыми, если бы не столь прекрасное создание", "Куколка", "Не устаю называть вас Барби, красивая", - отметили фолловеры и звездные коллеги, усыпав публикацию "лайками" и огненными смайликами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064768-ne-ustayu-nazyvat-vas-barbi-rano-umarova-v-mini-plate-i-sapozhkah-ocharovala-kaznet-video/