Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Я рискнула": 68-летняя Долина вышла на подиум в оригинальном наряде и обескуражила фанатов

Опубликовано:

Лариса Долина
Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

68-летняя российская певица Лариса Долина появилась на Неделе моды в Москве в оригинальном наряде - артистка вышла на подиум в стразах и российском триколоре, передает NUR.KZ.

На Долине был черный комбинезон с крупными стразами и объемная накидка в цветах российского флага.

"И снова эксперимент… Теперь в мире моды… Много лет сотрудничаю с дизайнером Джемалом Махмудовым и не устаю удивляться его разноплановой палитре! Ищущий, вдохновленный всегда и очень щедрый…

Я знаю, что после сегодняшнего показа получу огромное количество хейта. Я и вы - мы рискнули. Возможно, многие будут задавать вопросы, на которые я, например, не смогу ответить. Тем не менее, это произошло и я, как обычно, ни о чем не жалею. И это чистая правда", - написала она.

Пользователи соцсети оставили свои комментарии.

"Ларочка, любимая!", "Потрясающая! Любимая! Вдохновляющая!", "Великая. И все!", "Да ладно, не за что тут хейтить. Самовыражение, эксперименты и творческий подход никто не отменял", "Отличный эксперимент!", "Мне нравится", - отреагировали фанаты.

Однако были и другие отзывы.

"Считаю, что флаг - это святыня, и делать наряды подобного рода - это святотатство, это не искусство, это фрикасе", "У нас в Узбекистане за одежду из флага штрафуют. Считают флаг святым. И это правильно", - высказались комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064665-ya-risknula-68-letnyaya-dolina-vyshla-na-podium-v-originalnom-naryade-i-obeskurazhila-fanatov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.