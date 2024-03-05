"Я рискнула": 68-летняя Долина вышла на подиум в оригинальном наряде и обескуражила фанатов

68-летняя российская певица Лариса Долина появилась на Неделе моды в Москве в оригинальном наряде - артистка вышла на подиум в стразах и российском триколоре, передает NUR.KZ.

На Долине был черный комбинезон с крупными стразами и объемная накидка в цветах российского флага.

"И снова эксперимент… Теперь в мире моды… Много лет сотрудничаю с дизайнером Джемалом Махмудовым и не устаю удивляться его разноплановой палитре! Ищущий, вдохновленный всегда и очень щедрый…

Я знаю, что после сегодняшнего показа получу огромное количество хейта. Я и вы - мы рискнули. Возможно, многие будут задавать вопросы, на которые я, например, не смогу ответить. Тем не менее, это произошло и я, как обычно, ни о чем не жалею. И это чистая правда", - написала она.

Пользователи соцсети оставили свои комментарии.

"Ларочка, любимая!", "Потрясающая! Любимая! Вдохновляющая!", "Великая. И все!", "Да ладно, не за что тут хейтить. Самовыражение, эксперименты и творческий подход никто не отменял", "Отличный эксперимент!", "Мне нравится", - отреагировали фанаты.

Однако были и другие отзывы.

"Считаю, что флаг - это святыня, и делать наряды подобного рода - это святотатство, это не искусство, это фрикасе", "У нас в Узбекистане за одежду из флага штрафуют. Считают флаг святым. И это правильно", - высказались комментаторы.