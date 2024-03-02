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"Выглядишь потрясающе": звезда сериала "Ход королевы" снялась топлес

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Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой. Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Популярная актриса и модель Аня Тейлор-Джой удивила подписчиков откровенным фото: звезда сериала "Ход королевы" снялась топлес, передает NUR.KZ.

Фото 27-летняя актриса опубликовала в своем профиле в Instagram.

Аня предстала перед камерой, позируя на фоне стены в поясе-корсете, который подчеркивал ее талию. Также знаменитость надела колготки, а обнаженную грудь прикрыла скрещенными руками.

Этот корсет стал частью ее наряда, в котором Аня пришла на премьеру второй части фильма "Дюна".

Стоит отметить, что фото вызвало споры среди поклонников актрисы.

Часть поклонников не оценила внешний вид Тейлор-Джой и возмутилась ее образом в комментариях под постом, обвинив ее в пропаганде худобы.

"Это совсем нездоровый вид для женщин", "Хватит заниматься бодишеймингом!", "Пожалуйста, будьте настоящими... оказывайте положительное влияние на молодых женщин", - написали они.

Однако большинство все же поддержало актрису.

"Ее тело в полном порядке: она всегда была стройнее… а на первой фотографии - просто корсет, который она надела на мероприятие", "Почему так много негатива?", "Все хотят большей свободы для женщин и расширения их прав и возможностей, а когда она одевается так, как хочет, все женщины вдруг оказываются против нее", "Выглядишь потрясающе", - отметили комментаторы.

Аня Тейлор-Джой, по информации IMDb, родилась 16 апреля 1996 года в Майами в многодетной семье. Там она стала шестым ребенком.

До шести лет Аня росла в Аргентине, затем переехала в Лондон, где семья жила в Виктории. Она посещала школу Northlands в Буэнос-Айресе, затем - подготовительную школу Hill House и школу Queen's Gate в Лондоне, а также в прошлом занималась балетом.

Еще в детстве Аня решила стать актрисой, однако первые шаги она сделала в модельном бизнесе. Тем не менее эта работа дала толчок ее дальнейшей карьере в кино.

В 14 лет она использовала свои сбережения, чтобы переехать в Нью-Йорк, а в 16 лет бросила школу, чтобы заняться актерским мастерством.

Первый значительный успех пришел в 2015 году с выходом фильма "Ведьма", где Аня сыграла главную роль. За ним последовали роли в фильмах "Сплит", "Стекло", "Люди Икс: Новые мутанты", "Эмма".

В 2017 году она была номинирована на премию BAFTA "Восходящая звезда".

Особая популярность пришла с выходом сериала "Ход королевы".

В настоящий момент Аня Тейлор-Джой продолжает сниматься в популярных кинолентах, став одной из самых востребованных звезд Голливуда, а также успешно показывает себя в модельном бизнесе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063423-vyglyadish-potryasayusche-zvezda-seriala-hod-korolevy-snyalas-toples/

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