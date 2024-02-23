Венгерская модель Барбара Палвин показала стройную фигуру в бикини

30-летняя венгерская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин снялась для рекламы купальников - девушка продемонстрировала фанатам стройную фигуру, передает NUR.KZ.

На своей Instagram-странице Палвин опубликовала эффектные фотографии в мини-бикини. Модель снялась в рекламе для бренда купальников и рассказала о комплекте, который выбрала для фотосессии - на Барбаре надето черное бразильское бикини из фактурной ткани, сшитое в Рио-де-Жанейро. Купальник эффектно подчеркнул ее стройную фигуру.

Поклонники супермодели остались впечатлены увиденным.

"О боже, ты выглядишь потрясающе", "Красота - страшная сила", "Ты прекрасна настолько, что у меня перехватило дыхание", "Бразилия любит тебя, королева", "Так красива и очаровательна", - написали фанаты в комментариях под публикацией.