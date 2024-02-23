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30 лет независимости Казахстана

Венгерская модель Барбара Палвин показала стройную фигуру в бикини

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Барбара Палвин
Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin

30-летняя венгерская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин снялась для рекламы купальников - девушка продемонстрировала фанатам стройную фигуру, передает NUR.KZ.

На своей Instagram-странице Палвин опубликовала эффектные фотографии в мини-бикини. Модель снялась в рекламе для бренда купальников и рассказала о комплекте, который выбрала для фотосессии - на Барбаре надето черное бразильское бикини из фактурной ткани, сшитое в Рио-де-Жанейро. Купальник эффектно подчеркнул ее стройную фигуру.

Поклонники супермодели остались впечатлены увиденным.

"О боже, ты выглядишь потрясающе", "Красота - страшная сила", "Ты прекрасна настолько, что у меня перехватило дыхание", "Бразилия любит тебя, королева", "Так красива и очаровательна", - написали фанаты в комментариях под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062712-vengerskaya-model-barbara-palvin-pokazala-stroynuyu-figuru-v-bikini/

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