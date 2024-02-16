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30 лет независимости Казахстана

"Ангел небесный": позирующая в воде модель родом из Австрии очаровала фанатов

Опубликовано:

Надин Мирада
Надин Мирада. Фото: instagram.com/nadinemirada

35-летняя модель родом из Австрии, манекенщица, бьюти-блогер Надин Мирада разместила в соцсети новые фотографии, которые ошеломили ее поклонников, передает NUR.KZ.

Надин указала локацию, где были сняты фото - это Мальдивы. Модель запечатлелась лежа и стоя в воде в оригинальном прозрачном платье с большим вырезом с акцентом на грудь.

Глубокий разрез позволяет увидеть стройные ноги манекенщицы. Волосы Надин развеваются на ветру и придают образу нежности и романтичности.

Отметим, что инстадива на днях отметила свое 35-летие. Фанаты отметили ее красоту и поздравили с днем рождения.

"Как красиво", "Очень горячо", "Чудесно", "Поздравляем с днем рождения!", "Надин, ты ангел небесный, твоей великолепной красотой я восхищаюсь, ты завораживаешь своей красотой", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061359-angel-nebesnyy-poziruyuschaya-v-vode-model-rodom-iz-avstrii-ocharovala-fanatov/

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