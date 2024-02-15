"Люблю свой целлюлит и растяжки": плюс-сайз модель прошлась в белье по улицам Рима

Плюс-сайз модель с панамскими корнями Грейси Бон провела провокационную фотосессию в Италии - девушка позировала на улицах Рима в белье и кожаном плаще, передает NUR.KZ.

"Италия не была к этому готова", - написала Грейси Бон, публикуя откровенные фотографии. Девушка показала пышные формы в темно-фиолетовом белье, поверх которого небрежно набросила длинный черный кожаный плащ.

"Люблю свой целлюлит, бедра и растяжки", - написала Бон, гордо демонстрируя их на камеру.

Публикация собрала более 180 тысяч лайков и 3 тысяч комментариев. Публика разделилась на два лагеря - одни говорили, как прекрасно выглядит Грейси, другие просили ее прикрыть тело.

"Оденься, женщина", "Возьми меня с собой", "Если ты любишь себя, зачем было делать липосакцию?", "Ты прекрасна", - пишут пользователи Сети.