Звезда "50 оттенков серого" вызвала споры в Сети своим смелым нарядом

Американская актриса Дакота Джонсон, прославившаяся ролью в фильме "50 оттенков серого", пришла на премьеру новой картины в прозрачном платье. Фото Дакота опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

34-летняя дочь актеров Мелани Гриффит и Дона Джонсона сыграла главную роль в картине "Мадам Паутина".

Премьера фильма прошла в Лос-Анджелесе. Дакота для важного мероприятия выбрала "голое" платье, оформленное сияющей сеткой и глубоким декольте. Судя по фотографиям, знаменитость решила также отказаться от белья и надела платье на голое тело.

Образ Джонсон дополнила черными туфлями с ремешками и чокером с кулоном.

Поклонники актрисы по достоинству оценили ее смелый наряд - комментарии пестрят комплиментами красоте Джонсон.

"Самая красивая женщина! Ты прекрасна!", "Такая красивая", "Богиня", "Выглядишь очень горячо", - пишут подписчики актрисы.

Однако некоторые сочли, что наряд слишком откровенен.

"Тебе не нужно быть голой, чтобы показать, как ты красива. Ты и так прекрасна", "Ты прекрасна сама по себе и не нуждаешься в таких нарядах",

"Она такая талантливая актриса и вынуждена демонстрировать свое тело перед папарацци. Стыдно", - высказались комментаторы.

Как сообщается на портале 24SMI, Дакота Майя Джонсон - известная голливудская актриса. В жилах Дакоты течет многонациональная кровь — норвежская, английская, шведская и немецкая.

Девушка получила престижное образование в Aspen Community School. Она со школьной скамьи увлекалась хореографией и, как и большинство звездных детей, интересовалась модельным бизнесом.

Свою кинокарьеру Дакота начала со второстепенной роли в киноленте "Женщина без правил", которая вышла на экраны в 1999 году. Продюсером фильма выступил отчим девушки Антонио Бандерас.

Позже она снялась в таких фильмах, как "Социальная сеть", "Бен и Кейт", "Офис", но настоящую славу Дакоте принес фильм "50 оттенков серого". После этого карьера Джонсон пошла в гору и ее завалили предложениями.