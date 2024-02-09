"Королева": 54-летняя Джей Ло изумила смелым и стильным образом

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась в новом соблазнительном образе. Фанаты в Instagram не стали скрывать своего восхищения, передает NUR.KZ.

За жизнью и творчеством Дженнифер Лопес наблюдает огромная армия поклонников в Instagram - у нее 253 млн подписчиков. Ни одна ее публикация не остается без внимания.

На этот раз Джей Ло появилась в костюме лаймового цвета, под которым был виден черный бюстгальтер. Для завершения образа знаменитость подобрала две сумочки пудрового цвета разной формы. Джей Ло предпочла нюдовый макияж и легкие локоны.

Фанаты отметили и ее великолепный аутфит, и очаровательную улыбку.

"Эта улыбка сделала мой день", "Великолепная улыбка", "Королева", "Абсолютно потрясающе", "Как я люблю вас", "Все прекрасно на этих фото", - отмечено в комментариях.