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"Королева": 54-летняя Джей Ло изумила смелым и стильным образом

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась в новом соблазнительном образе. Фанаты в Instagram не стали скрывать своего восхищения, передает NUR.KZ.

За жизнью и творчеством Дженнифер Лопес наблюдает огромная армия поклонников в Instagram - у нее 253 млн подписчиков. Ни одна ее публикация не остается без внимания.

На этот раз Джей Ло появилась в костюме лаймового цвета, под которым был виден черный бюстгальтер. Для завершения образа знаменитость подобрала две сумочки пудрового цвета разной формы. Джей Ло предпочла нюдовый макияж и легкие локоны.

Фанаты отметили и ее великолепный аутфит, и очаровательную улыбку.

"Эта улыбка сделала мой день", "Великолепная улыбка", "Королева", "Абсолютно потрясающе", "Как я люблю вас", "Все прекрасно на этих фото", - отмечено в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060078-koroleva-54-letnyaya-dzhey-lo-izumila-smelym-i-stilnym-obrazom/

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