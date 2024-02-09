"Королева": 54-летняя Джей Ло изумила смелым и стильным образом
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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась в новом соблазнительном образе. Фанаты в Instagram не стали скрывать своего восхищения, передает NUR.KZ.
За жизнью и творчеством Дженнифер Лопес наблюдает огромная армия поклонников в Instagram - у нее 253 млн подписчиков. Ни одна ее публикация не остается без внимания.
На этот раз Джей Ло появилась в костюме лаймового цвета, под которым был виден черный бюстгальтер. Для завершения образа знаменитость подобрала две сумочки пудрового цвета разной формы. Джей Ло предпочла нюдовый макияж и легкие локоны.
Фанаты отметили и ее великолепный аутфит, и очаровательную улыбку.
"Эта улыбка сделала мой день", "Великолепная улыбка", "Королева", "Абсолютно потрясающе", "Как я люблю вас", "Все прекрасно на этих фото", - отмечено в комментариях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060078-koroleva-54-letnyaya-dzhey-lo-izumila-smelym-i-stilnym-obrazom/