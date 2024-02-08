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Албанская звезда "Евровидения" появилась в платье с высоким разрезом

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Арилена Ара
Арилена Ара. Фото: instagram.com/arilenaaraa

Исполнительница хита "Nentori" Арилена Ара появилась на съемках ТВ-проекта в платье с высоким разрезом. Фото и видео албанская поп-дива опубликовала в своем Instagram, передает NUR.KZ.

25-летняя албанка Арилена Ара продемонстрировала точеную фигуру в черном платье с необычным дизайном. Вырезы на талии, бедре, а также глубокое декольте прикрывала полупрозрачная ткань. У платья также был высокий разрез до бедра.

Певица опубликовала фотографию, а также видео, на котором можно рассмотреть эффектный наряд получше.

Арилена Ара — хрупкая албанка, песни которой популярны не только на родине, но и в России, Румынии и Казахстане. В композициях и клипах девушка сочетает восточный колорит и европейские ритмы, работая на стыке поп-музыки и ритм-н-блюза.

Популярность в нашей стране 25-летней артистке принесла песня "Nentori", которая стала большим хитом на радиостанциях.

В 2019 году Ара выиграла национальный отбор на конкурс "Евровидение" и получила право представлять Албанию на главном песенном конкурсе Европы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059946-albanskaya-zvezda-evrovideniya-poyavilas-v-plate-s-vysokim-razrezom/

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