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Блондинка в изумрудном бикини: немецкая модель показала пляжные фото с Мальдив

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Памела Рейф
Памела Рейф. Фото: instagram.com/pamela_rf

Известная немецкая фитнес-модель и блогер-миллионник Памела Рейф показала фото с Мальдив. Фанаты в соцсети отметили, что у блондинки идеальное тело, передает NUR.KZ.

Модель показала фото с пляжа. Она стоит на берегу в бикини изумрудного цвета, а ее длинные светлые волосы развеваются на ветру. Океан, пальмы и бескрайнее голубое небо придают фото атмосферности.

"Она вернулась на остров", - подписала Памела фото.

"Я знаю, многие говорят тебе, какая ты красивая, но ты выглядишь еще и такой здоровой. Я так горжусь тем, что являюсь твоим подписчиком", "Заслуженно, наслаждайтесь", "Изумрудно-зеленый цвет великолепен с вашими светлыми волосами!", "Супертело", "Ваше тело создано для этого купальника", - написали ей фанаты.

Ранее показавшая фото в бикини фитнес-модель услышала от фанатов заявление, что ее фигура мотивирует их заниматься спортом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059135-blondinka-v-izumrudnom-bikini-nemetskaya-model-pokazala-plyazhnye-foto-s-maldiv/

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