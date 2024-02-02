"Красота и грация": звезда "Папиных дочек" появилась в джинсовой юбке с высоким разрезом
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Российская актриса Лиза Арзамасова примерила платье с высоким разрезом. Фото она разместила в Instagram-аккаунте и выслушала лестные отзывы в свой адрес, передает NUR.KZ.
"Доброй вам пятницы, друзья", - написала Лиза. На фото актриса в нежной блузке и джинсовой юбке. В руке она держит шляпу кремового цвета, на ней также обувь в тон к головному убору. Молодая мама не без гордости демонстрирует стройные ноги.
Подписчики назвали ее грациозной и красивой.
"Какая вы интересная на этом фото", "Смотрю я, Лизонька, на вас и хочется пуститься в пляс!", "Лиза, вы обворожительны", "Красота и грация", "Фото очень красивое", - отметили пользователи соцсети.
Напомним, ранее Лиза Арзамасова очаровала Сеть новой фотосессией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058873-krasota-i-gratsiya-zvezda-papinyh-dochek-poyavilas-v-dzhinsovoy-yubke-s-vysokim-razrezom/