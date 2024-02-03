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Модель Victoria's Secret в бикини показала фигуру после родов

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Девон Виндзор
Девон Виндзор. Фото: instagram.com/devwindsor

Популярная модель Девон Виндзор продемонстрировала свою фигуру после родов на фото в бикини - в мае 2023 года она стала мамой во второй раз, передает NUR.KZ.

Фотографии из отпуска появились в профиле Девон в Instagram. Модель отдыхала с лучшими друзьями.

29-летняя "ангел" Victoria's Secret позировала перед камерой в бикини коричневого цвета и короткой юбке на палубе яхты.

Манекенщица распустила волосы, а образ дополнила очками того же цвета, что и бикини.

"Лучшая девушка на Земле", "Красотка", "Невероятная фигура", "Это явно твой цвет", - писали они.

По информации IMDb, Девон Виндзор родилась в марте 1994 года - выросла в Сент-Луисе, штат Миссури.

Модельную карьеру она начала только после того, как ее заметил портфолио-фотограф Сьюзи Горман. На тот момент ей было всего 14 лет.

Она всегда хотела заниматься модельным бизнесом, и поэтому выбор профессии оказался удачным. Ей повезло попасться на глаза такому выдающемуся фотографу, который, сам того не подозревая, сделал ее звездой.

Визит в Лос-Анджелес дал толчок ее карьере - вскоре ей позвонили и предложили подписать контракт с IMG Models. Там она подписала контракт на работу в агентстве New-Yorker. Девон переехала в Нью-Йорк.

Свой первый успех она получила от Prada, а после преуспела в Victoria's Secret - в 2014 году она стала "ангелом" бренда.

Бренды, с которыми она работала, весьма популярны и достойны внимания. Среди них Celine, Chanel, Tory Burch, Tom Frod, Fendi, McQueen.

Девон замужем и воспитывает двух дочерей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058651-model-victorias-secret-v-bikini-pokazala-figuru-posle-rodov/

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